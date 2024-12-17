TikTok попросил Верховный суд приостановить действие закона о его запрете в США

Соцсеть должна быть продана или заблокирована к 19 января 2025 года, за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Республиканец в ходе предвыборной кампании обещал «спасти TikTok». По мнению экспертов, Трамп может оказать давление на Конгресс, обе палаты которого с января будут контролировать его однопартийцы, чтобы он отменил закон, либо обязать Минюст США не выполнять его положения.