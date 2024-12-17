TikTok попросил Верховный суд приостановить действие закона о его запрете в США

Администрация соцсети и владеющая сервисом китайская компания ByteDance подчеркнули в опубликованном в понедельник ходатайстве, что упомянутый закон, подписанный действующим американским президентом Джо Байденом в апреле, нарушает право 170 млн ее пользователей в США на свободу слова. Согласно закону, ByteDance должна продать соцсеть, в противном случае может последовать запрет TikTok в США.
Соцсеть должна быть продана или заблокирована к 19 января 2025 года, за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Республиканец в ходе предвыборной кампании обещал «спасти TikTok». По мнению экспертов, Трамп может оказать давление на Конгресс, обе палаты которого с января будут контролировать его однопартийцы, чтобы он отменил закон, либо обязать Минюст США не выполнять его положения.
«Закон уничтожит одну из самых популярных в Америке платформ, обеспечивающих свободу слова, за день до инаугурации президента», — подчеркивается в ходатайстве. В нем отмечается, что это «заставит замолчать» ее пользователей, которые «используют платформу для обсуждения политики, коммерции, искусства и других вопросов, представляющих общественный интерес».
Апелляционный суд столичного округа Колумбия на прошлой неделе отказал TikTok и ByteDance в приостановке действия закона.
Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.
Позиция Трампа
Ранее в понедельник Трампу на пресс-конференции в его поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) был задан вопрос о том, намерен ли он принять меры, чтобы не допустить запрета в стране TikTok. «Мы обратим внимание на TikTok», — ответил Трамп, не пояснив, какие конкретно меры он рассчитывает принять.
Республиканец подчеркнул, что «тепло относится» к этой социальной сети, выразив мнение, что голоса пользователей TikTok из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства.