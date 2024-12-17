Он добавил, что Россия передала список для обмена, однако Зеленский «безапелляционно отверг эту инициативу», продолжая отказываться от забирания украинских военнослужащих, находящихся в России более года. Небензя подчеркнул, что киевский режим не интересуется простыми украинцами, попавшими в зону СВО из-за насильственной мобилизации, и готов обменивать только боевиков националистических батальонов и иностранных наемников.