В Швейцарии заявили о подготовке следующего саммита по Украине

В конце ноября швейцарский сенатор Мауро Поджиа заявил, что не пригласить Россию на саммит по Украине в Бургенштоке было огромной дипломатической ошибкой. По его словам, Швейцария не сыграла свою роль нейтрального посредника и могла бы действовать иначе во многих моментах.