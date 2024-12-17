По его словам, вотум недоверия, вынесенный канцлеру в Бундестаге, во многом связан с «украинским вопросом». Шольц рассчитывает вернуться к власти после внеочередных парламентских выборов, которые состоятся в начале 2025 года, однако успех социал-демократов не гарантирован. Слуцкий отметил, что на фоне финансирования Киева, сопровождающегося ухудшением жизни рядовых граждан, исход выборов будет зависеть от настроений избирателей.