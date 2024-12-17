Ухудшение уровня жизни в Германии на фоне финансовой поддержки украинского руководства ставит под сомнение перспективы социал-демократов и канцлера Олафа Шольца на выборах 2025 года.
Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, вотум недоверия, вынесенный канцлеру в Бундестаге, во многом связан с «украинским вопросом». Шольц рассчитывает вернуться к власти после внеочередных парламентских выборов, которые состоятся в начале 2025 года, однако успех социал-демократов не гарантирован. Слуцкий отметил, что на фоне финансирования Киева, сопровождающегося ухудшением жизни рядовых граждан, исход выборов будет зависеть от настроений избирателей.
Парламентарий также подчеркнул, что кризис в немецком правительстве вписывается в общую картину нестабильности западных элит. Он привел в пример лидеров США, Франции, Грузии и Украины, указав, что многие из них либо уже потеряли свои посты, либо могут вскоре столкнуться с аналогичной судьбой.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков высказал мнение, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель оказалась слабым политиком, так как из-за Украины упустила развитие своей страны.