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Небензя: псевдомирные инициативы Зеленского могут быть лишь дымовой завесой

Инициативы Владимира Зеленского могут служить прикрытием для новой эскалации конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Псевдомирные инициативы Владимира Зеленского могут служить прикрытием для новой эскалации конфликта, как это произошло перед нападением украинских вооруженных формирований на Курскую область.

Такое мнение выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Он напомнил, что Зеленский до сих пор не отменил указ от октября 2022 года, запрещающий переговоры с российским руководством, что ставит под сомнение искренность его мирных заявлений. По мнению дипломата, подобные инициативы могут быть лишь «дымовой завесой», как это уже наблюдалось летом текущего года перед событиями в Курской области.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, так как не является законным президентом Украины.