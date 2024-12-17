Небензя: псевдомирные инициативы Зеленского могут быть лишь дымовой завесой

Он напомнил, что Зеленский до сих пор не отменил указ от октября 2022 года, запрещающий переговоры с российским руководством, что ставит под сомнение искренность его мирных заявлений. По мнению дипломата, подобные инициативы могут быть лишь «дымовой завесой», как это уже наблюдалось летом текущего года перед событиями в Курской области.