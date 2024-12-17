Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского готовиться к завершению конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Он пообещал позже уточнить, должна ли при этом Украина уступить России часть территорий. Республиканец уточнил, что выскажет свое мнение после первой встречи с представителями Москвы и Киева.