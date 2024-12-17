Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского готовиться к завершению конфликта

«Ему (господину Зеленскому.— “Ъ”) следует готовиться к заключению сделки», — сказал господин Трамп в эфире Fox News (цитата по «РИА Новости»).
Избранный американский президент в очередной раз отметил, что делает все возможное для прекращения боестолкновений на линии боевого соприкосновения. До этого избранный глава Белого утверждал, что Киев выразил стремление достичь мирного урегулирования, позднее представители украинской стороны дезавуировали это заявление.
По мнению политика, действующая американская администрация не должна была разрешать Украине удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Господин Трамп не исключил, что впоследствии это решение может быть пересмотрено.
Ранее Дональд Трамп говорил о намерении приложить усилия в целях достижения урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации, намеченной на 20 января 2025 года. 15 декабря будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что команда Дональда Трампа рассматривает идею прекращения огня на Украине в качестве первого шага к урегулированию конфликта.