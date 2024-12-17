Мишустин назвал основные направления работы ЕАЭС на ближайшие 20 лет

В ближайшие два десятилетия основной акцент будет сделан на обеспечении стран ЕАЭС важными товарами и ресурсами, что включает укрепление продовольственной и энергетической безопасности. Мишустин подчеркнул значение повышения транспортной связности, обозначая как строительство новых инфраструктурных объектов, так и модернизацию текущих логистических сетей при помощи современных технологий.