Мишустин назвал основные направления работы ЕАЭС на ближайшие 20 лет

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о стратегических задачах для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вплоть до 2045 года. В рамках декларации, предложенной Россией и озаглавленной «Евразийский экономический путь», выделено пять ключевых приоритетов, которые будут формировать экономический облик союза.
В ближайшие два десятилетия основной акцент будет сделан на обеспечении стран ЕАЭС важными товарами и ресурсами, что включает укрепление продовольственной и энергетической безопасности. Мишустин подчеркнул значение повышения транспортной связности, обозначая как строительство новых инфраструктурных объектов, так и модернизацию текущих логистических сетей при помощи современных технологий.
Еще одной областью станет создание общего пространства для технологического взаимодействия. На 2024 год запланировано выделение 1,8 млрд рублей из бюджета ЕАЭС на реализацию кооперационных проектов, также рассматриваются варианты предоставления грантов для инновационных команд на проведение совместных научно-исследовательских инициатив.
Кроме того, государства ЕАЭС наметили цель по созданию единого финансового рынка. Мишустин отметил, что использование национальных валют в торговле внутри союза достигло 90%, и предполагается продолжать эту динамику.
Ранее Мишустин рассказал, что доля национальных валют стран Евразийского экономического союза в рамках взаимной торговли достигла 90% по итогам 2023 года. Премьер подчеркнул, что такие тенденции планируется продолжать.