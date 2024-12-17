Лидер оппозиции Канады: Трюдо потерял контроль над ситуацией в государстве

Ранее сообщалось, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году может принести экономические сложности для Канады, а также привести к смене премьер-министра страны. По данным опросов — Трюдо проиграет своему оппоненту-консерватору на предстоящих выборах. Это связано с замедлением роста экономики Канады и быстрым ростом стоимости жизни.