Лидер оппозиции Канады: Трюдо потерял контроль над ситуацией в государстве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потерял контроль над происходящими в государстве процессами. Такое заявление сделал лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр в ходе выступления в национальном парламенте.
По его словам, глава правительства буквально «цепляется за власть». Его собственные министры «отбились от рук» и перестали работать на благо страны.
«Мы знали, что он потерял контроль над избирателями, иммиграцией, расходами, инфляцией и стоимостью жилья, но теперь он потерял контроль и над своим кабинетом», — указал Пуальевр.
Он обратил внимание, что в стране нужно провести выборы. Его также подержал глава оппозиционной Новой демократической партии Джагмит Сингх. По мнению последнего, Трюдо должен уйти в отставку.
Ранее сообщалось, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году может принести экономические сложности для Канады, а также привести к смене премьер-министра страны. По данным опросов — Трюдо проиграет своему оппоненту-консерватору на предстоящих выборах. Это связано с замедлением роста экономики Канады и быстрым ростом стоимости жизни.