Каракаев: в России планируются пуски ракет на максимальную дальность

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал в интервью газете «Красная звезда», что в России планируются испытания ракетных комплексов, включая пуски ракет на максимальную дальность.
Он пояснил, что такие пуски уже проводились с целью проверки соответствия характеристик ракет установленным требованиям. Эти испытания, по его словам, осуществляются в Тихом океане.
Каракаев подчеркнул, что, согласно тактико-техническим заданиям Минобороны России, пуски на максимальную дальность являются важным этапом в тестировании новых межконтинентальных баллистических ракет.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ключевым элементом обеспечения национальной безопасности и защиты интересов государства.