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Каракаев: в России планируются пуски ракет на максимальную дальность

Такие пуски уже проводились с целью проверки соответствия характеристик ракет установленным требованиям.

Источник: Аргументы и факты

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал в интервью газете «Красная звезда», что в России планируются испытания ракетных комплексов, включая пуски ракет на максимальную дальность.

Он пояснил, что такие пуски уже проводились с целью проверки соответствия характеристик ракет установленным требованиям. Эти испытания, по его словам, осуществляются в Тихом океане.

Каракаев подчеркнул, что, согласно тактико-техническим заданиям Минобороны России, пуски на максимальную дальность являются важным этапом в тестировании новых межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ключевым элементом обеспечения национальной безопасности и защиты интересов государства.