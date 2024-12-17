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Париж возобновил дипломатические связи с Сирией после 12-летнего перерыва

Франция приветствует захват власти в Сирии вооруженной оппозицией.

Источник: Аргументы и факты

Французская сторона направит четырех дипломатов в Дамаск в этот вторник. Возобновление отношений с Сирией произойдет после 12-летнего перерыва.

Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности главы МИД республики Жан-Ноэль Барро. По его словам, Париж попытается вернуть свое влияние на Сирию.

«Цель — установление первоначальных контактов с новыми властями и оценка потребностей населения в гуманитарном плане», — указано в сообщении ведомства.

Напомним, что Франция разрушила дипломатические отношения с САР в 2012 году. На данный момент страна взаимодействует с властями через посольство Румынии и свое диппредставительство в Бейруте.

Европейское государство поддержало вооруженную смену власти в Сирии. По мнению Барро, нынешнее руководство можно назвать «обнадеживающим».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что жителям Сирии необходимо самостоятельно справиться с кризисом в государстве. Без влияния американской и французской сторон.