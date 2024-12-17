Париж возобновил дипломатические связи с Сирией после 12-летнего перерыва

Французская сторона направит четырех дипломатов в Дамаск в этот вторник. Возобновление отношений с Сирией произойдет после 12-летнего перерыва.
Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности главы МИД республики Жан-Ноэль Барро. По его словам, Париж попытается вернуть свое влияние на Сирию.
«Цель — установление первоначальных контактов с новыми властями и оценка потребностей населения в гуманитарном плане», — указано в сообщении ведомства.
Напомним, что Франция разрушила дипломатические отношения с САР в 2012 году. На данный момент страна взаимодействует с властями через посольство Румынии и свое диппредставительство в Бейруте.
Европейское государство поддержало вооруженную смену власти в Сирии. По мнению Барро, нынешнее руководство можно назвать «обнадеживающим».
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что жителям Сирии необходимо самостоятельно справиться с кризисом в государстве. Без влияния американской и французской сторон.