Times of Israel: делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе

Израильская делегация прибыла в столицу Катара, Доху, для проведения переговоров о прекращении военных действий и освобождении заложников в Газе. Об этом сообщает Times of Israel.
В состав делегации вошли представители израильской армии, агентства внутренней безопасности «Шин Бет» и разведывательной службы «Моссад». Основное внимание на встречах уделяется поиску компромисса между Израилем и палестинской организацией ХАМАС в рамках предложения, озвученного президентом США Джо Байденом 31 мая 2024 года.
Ранее ХАМАС впервые заявило, что может согласиться на сделку, благодаря которой израильские силы смогут временно оставаться в секторе Газа после окончания боевых действий.
Также сообщалось, что ХАМАС якобы передало египетской стороне поименный список израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. В настоящее время посредники ведут активные консультации с целью достижения соглашения о перемирии в Газе.