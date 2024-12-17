Белый дом назвал таинственные объекты в небе над США комбинацией дронов

Таинственные летающие объекты, замеченные в небе на северо-востоке США, представляют собой сочетание коммерческих и любительских дронов, самолетов и даже звезд. Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома.
Он уточнил, что на данный момент наблюдения включают в себя как законные коммерческие беспилотники, так и любительские устройства, дроны правоохранительных органов, а также пилотируемые самолеты, вертолеты и даже звезды, которые были ошибочно восприняты за беспилотники.
Кирби добавил, что в США не зафиксированы какие-либо аномалии или угрозы для национальной и общественной безопасности, связанные с появлением этих объектов.
Ранее 13 декабря неизвестные беспилотники после появления в Нью-Джерси (штат США) были замечены и в районе Бронкс Нью-Йорка. Ситуация могла быть связана с проведением секретных испытаний Военно-морских сил США.