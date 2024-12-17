Белый дом назвал таинственные объекты в небе над США комбинацией дронов

Он уточнил, что на данный момент наблюдения включают в себя как законные коммерческие беспилотники, так и любительские устройства, дроны правоохранительных органов, а также пилотируемые самолеты, вертолеты и даже звезды, которые были ошибочно восприняты за беспилотники.