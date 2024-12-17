Приморский край занял первое место в ДФО по экономическому потенциалу

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Николая Стецко, регион показывает хорошие результаты благодаря активному развитию бизнеса. Он отметил, что в крае растут доходы компаний и увеличивается уровень зарплат. Представитель краевых властей добавил, что правительство продолжит поддерживать предпринимателей, чтобы способствовать развитию как уже существующих, так и новых проектов.