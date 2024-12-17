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Приморский край занял первое место в ДФО по экономическому потенциалу

Фонд развития гражданского общества опубликовал данные своего рейтинга за третий квартал года.

Источник: Аргументы и факты

Приморский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока по экономическому потенциалу и вошел в топ-15 субъектов России, заняв 14-е место. Итоги рейтинга за третий квартал 2024 года опубликовал Фонд развития гражданского общества.

В фонде пояснили, что индекс экономического потенциала регионов рассчитывался на основе данных Федеральной налоговой службы и Росстата. Оценка касалась эффективности реального сектора экономики, который оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения.

Среди ключевых критериев фигурировали объем уплаченного НДС, средняя заработная плата и прибыль предприятий и организаций на 1 октября текущего года.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Николая Стецко, регион показывает хорошие результаты благодаря активному развитию бизнеса. Он отметил, что в крае растут доходы компаний и увеличивается уровень зарплат. Представитель краевых властей добавил, что правительство продолжит поддерживать предпринимателей, чтобы способствовать развитию как уже существующих, так и новых проектов.

экономика