Жители Хабаровского края могут задать вопрос президенту

На финишную прямую вышла подготовка к ставшему за годы президентства Владимира Владимировича Путина традиционной его прямой линии. В прямом эфире глава нашего государства отвечает на поступившие вопросы граждан и журналистов. В этот раз он это сделает 19 декабря в 12:00 по московскому времени (19:00 по нашему часовому поясу), напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 8 декабря стартовал приём вопросов президенту от граждан. По данным на 16 декабря, на прямую линию поступило уже свыше 1 млн 100 тысяч обращений. Для их обработки и систематизации впервые в этом году задействован искусственный интеллект.
Задать вопрос можно через сайт программы moskva-putinu.ru или москва-путину.рф, отправив SMS или MMS на номер 0−40−40, а также позвонив по телефону 8−800−200−40−40. Вопросы также принимаются через специальное мобильное приложение, информацию о котором можно найти на сайте программы.
Кроме того, текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на официальном ресурсе: moskva-putinu.ru/.
В прошлом году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Всего от граждан поступило более 2 млн вопросов. Отмечается, что все вопросы берутся в работу, на все будут даны ответы.