Жители Хабаровского края могут задать вопрос президенту

В прошлом году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Всего от граждан поступило более 2 млн вопросов. Отмечается, что все вопросы берутся в работу, на все будут даны ответы.