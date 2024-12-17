Кирби: поставки оружия ВСУ могут помочь Зеленскому на переговорах

Согласно заявлению Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома, продолжающиеся поставки оружия Киеву имеют целью укрепить позицию Владимира Зеленского в потенциальных мирных переговорах.
Кирби подчеркнул, что эти поставки помогают обеспечить Зеленскому необходимое преимущество, если и когда он решит завершить конфликт на Украине с позиции силы, обладая важным рычагом влияния.
Он также отметил, что оружейные поставки продолжатся и в оставшиеся недели работы администрации президента США Джо Байдена, несмотря на планы избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
Ранее стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена пытается до прихода в Белый дом избранного американского лидера Дональда Трампа осуществить историческую переброску оружия Украине.