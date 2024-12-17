Швейцария ужесточила условия экспорта оружия, чтобы сорвать поставки Киеву

Швейцария приняла решение о введении более жестких правил для экспорта стрелкового вооружения и боеприпасов частным клиентам, чтобы пресечь их возможную транспортировку в Украину в обход эмбарго. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного на веб-сайте парламента Швейцарии.
Страна, следуя своей нейтральной позиции, ранее установила запрет на реэкспорт оружия в Украину. Однако в ноябре 2023 года стало известно о нарушении данного запрета польской компанией UMO SP, которая переправила в Украину сотни тысяч швейцарских патронов для снайперских винтовок.
В ответ на это Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO) объявил о введении новых правил. Отныне для подачи заявки на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов необходимо письменное подтверждение от частного покупателя, такого как оружейник, продавец или импортер. Они должны гарантировать, что реализованное вооружение и патроны останутся в пределах страны их приобретения или будут предназначены для окончательных пользователей строго в указанных государствах.
Эта инициатива направлена на укрепление контроля и сокращение риска незаконного реэкспорта в случае, если конечный пользователь — частная компания. На сегодняшний день экспорт компании UMO SP остановлен.
Ранее швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» Мауро Поджиа заявил, что население и парламент Швейцарии никогда не согласятся на вступление в НАТО в условиях текущей международной ситуации.