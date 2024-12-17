Швейцария ужесточила условия экспорта оружия, чтобы сорвать поставки Киеву

В ответ на это Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO) объявил о введении новых правил. Отныне для подачи заявки на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов необходимо письменное подтверждение от частного покупателя, такого как оружейник, продавец или импортер. Они должны гарантировать, что реализованное вооружение и патроны останутся в пределах страны их приобретения или будут предназначены для окончательных пользователей строго в указанных государствах.