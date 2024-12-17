Кожемяко поручил исправить неудовлетворительную работу общественного транспорта в Приморье

«К сожалению, отсутствие контроля в некоторых случаях приводит к тому, что маршруты остаются без автобусов, перевозчики не выходят на маршруты в вечернее время. Это недопустимо. Население должно быть удовлетворено работой общественного транспорта. Это ваша задача», — обратился к главам муниципалитетов Олег Кожемяко.