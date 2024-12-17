Кожемяко поручил исправить неудовлетворительную работу общественного транспорта в Приморье

Для губернатора края Олега Кожемяко не осталась незамеченной высокая потребность населения в стабильной работе общественного транспорта. Он поручил главам муниципалитетов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
«К сожалению, отсутствие контроля в некоторых случаях приводит к тому, что маршруты остаются без автобусов, перевозчики не выходят на маршруты в вечернее время. Это недопустимо. Население должно быть удовлетворено работой общественного транспорта. Это ваша задача», — обратился к главам муниципалитетов Олег Кожемяко.
По словам губернатора, ответственные лица должны максимально оперативно принимать все необходимые меры по решению вопросов, возникающих у населения по работе общественного транспорта. Олег Кожемяко посоветовал главам муниципалитетов ездить на общественном транспорте хотя бы раз в месяц, чтобы замечать проблемы и оперативно их решать.
В 2024 году на транспортное обслуживание населения в муниципалитетах было выделено около 600 млн рублей из краевого бюджета. На сегодняшний момент наиболее неудовлетворительная ситуация с работой общественного муниципального транспорта наблюдается в Лесозаводском и Дальнереченском городских и Хасанском муниципальном округах, а также Кировском муниципальном районе.