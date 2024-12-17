Швейцария заявила о подготовке следующего саммита по Украине

По словам Кассиса, работа с Москвой, Вашингтоном и ключевыми международными партнерами ведется на интенсивной основе. Он также отметил, что сигналы от будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа вызывают «осторожный оптимизм» относительно перспектив поиска решения по Украине.