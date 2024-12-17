Швейцария активно готовится к следующему саммиту по Украине, взаимодействуя с Россией, США, странами G7 и Европейским союзом.
Об этом сообщила газета Le Temps, ссылаясь на заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.
По словам Кассиса, работа с Москвой, Вашингтоном и ключевыми международными партнерами ведется на интенсивной основе. Он также отметил, что сигналы от будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа вызывают «осторожный оптимизм» относительно перспектив поиска решения по Украине.
Кассис подчеркнул важность запуска диалога между Москвой и Киевом, который, по его мнению, необходим для достижения прогресса.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил мнение, что целью второго так называемого «саммита мира», который собирает президент Украины Владимир Зеленский, является попытка сохранить власть, а мероприятие никак не связано с урегулированием конфликта.