Американские истребители ударили по зданию минобороны хуситов в Сане

Истребители ВС США ударили по зданию министерства обороны в столице Йемена Сане правительства, созданного на севере страны движением «Ансар Алла» (хуситами). Факт атаки подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Авиационный удар пришелся по штаб-квартире, которая расположена в центре Саны. На данный момент в небе над городом наблюдаются интенсивные полеты истребителей. Подробности о последствиях инцидента пока уточняются.
Американские представители указали, что был поражен «ключевой пункт управления и контроля» противника. Причиной называется то, что хуситы якобы оттуда координировали атаки против коммерческих кораблей США в Красном море и Аденском заливе.
Ранее йеменские хуситы объявили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту, расположенному недалеко от Тель-Авива. Для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».