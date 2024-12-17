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Американские истребители ударили по зданию минобороны хуситов в Сане

США утверждают, что из этого военного объекта хуситы якобы осуществляли координацию атак против американских коммерческих кораблей в Красном море и Аденском заливе.

Истребители ВС США ударили по зданию министерства обороны в столице Йемена Сане правительства, созданного на севере страны движением «Ансар Алла» (хуситами). Факт атаки подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Авиационный удар пришелся по штаб-квартире, которая расположена в центре Саны. На данный момент в небе над городом наблюдаются интенсивные полеты истребителей. Подробности о последствиях инцидента пока уточняются.

Американские представители указали, что был поражен «ключевой пункт управления и контроля» противника. Причиной называется то, что хуситы якобы оттуда координировали атаки против коммерческих кораблей США в Красном море и Аденском заливе.

Ранее йеменские хуситы объявили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту, расположенному недалеко от Тель-Авива. Для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».