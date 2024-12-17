Губернатор: Необходимо продолжать конструктивное взаимодействие с Народным фронтом

Стороны подвели итоги 2024 года, а также обсудили вопросы, поступающие на «прямую линию» с Президентом.
«Региональное отделение Народного фронта второй год подряд становится частью большой объединенной редакции программы “Итоги года с Владимиром Путиным”. По итогам прошлой “прямой линии” Приангарье вошло в число регионов, которые на 100% отработали обращения, поступившие от жителей. Эксперты Народного фронта в течение года рассматривали сообщения, проводили мониторинг и выезды. Такая работа позволяет своевременно реагировать на возникающие проблемы. Необходимо продолжить взятый курс на конструктивное взаимодействие с Народным фронтом», — сказал Игорь Кобзев.
Елена Зубун рассказала, что большое количество вопросов приходит о качестве и доступности жилья, транспортной инфраструктуре, медицине, социальных выплатах и мерах поддержки семей военнослужащих. Также она отметила, что Иркутская область вошла в число лидеров по сбору средств в рамках благотворительного проекта «Всё для Победы». "Мы собрали уже порядка 170 млн рублей. Закупаем и оперативно отправляем ребятам всё самое необходимое. Важно, что к работе подключается и глава региона Игорь Кобзев, он не раз лично доставлял помощь в зону СВО, — рассказала Елена Зубун.
— До нового года планируем в 19-й раз доставить гуманитарный груз. Это специальный новогодний сбор. Хотим порадовать наших парней теплыми подарками от земляков«. Совмещенная “прямая линия” и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря. Задать свой вопрос можно по номеру 8−800−200−40−40, отправить сообщение на номер 0−40−40, написать на сайт или в приложение “Москва — Путину”, уточняет пресс-служба Правительства Приангарья.