Губернатор: Необходимо продолжать конструктивное взаимодействие с Народным фронтом

Елена Зубун рассказала, что большое количество вопросов приходит о качестве и доступности жилья, транспортной инфраструктуре, медицине, социальных выплатах и мерах поддержки семей военнослужащих. Также она отметила, что Иркутская область вошла в число лидеров по сбору средств в рамках благотворительного проекта «Всё для Победы». "Мы собрали уже порядка 170 млн рублей. Закупаем и оперативно отправляем ребятам всё самое необходимое. Важно, что к работе подключается и глава региона Игорь Кобзев, он не раз лично доставлял помощь в зону СВО, — рассказала Елена Зубун.