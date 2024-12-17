Роджер Уотерс назвал огромной ошибкой разрешение бить ракетами вглубь РФ

Разрешение западных стран использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России является серьезной ошибкой, заявил в интервью РИА Новости Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd.
По его мнению, такое решение не окажет влияния на развитие конфликта и не принесет пользы Украине.
Уотерс отметил, что подобные действия носят скорее показательный характер и не меняют ситуацию на поле боя.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал ошибочным и неразумным шагом решение команды действующего главы США Джо Байдена разрешить Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.