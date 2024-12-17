Полпред УрФО Артем Жога поручил подчиненным следить за вопросами к Путину

«Прошу всех внимательно отслеживать все обращения, которые будут касаться регионов Уральского федерального округа. Необходимо будет оперативно подключать к работе над ними все профильные структуры и детально разбираться с каждой ситуацией. Ни один вопрос жителей УрФО не должен остаться без внимания», — цитирует Артема Жогу пресс-служба Уральского полпредства.