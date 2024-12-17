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Полпред УрФО Артем Жога поручил подчиненным следить за вопросами к Путину

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога поручил главным федеральным инспекторам отслеживать вопросы от жителей округа, которые поступят на прямую линию с главой государства Владимиром Путиным. Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании, которое провел Артем Жога.

«Прошу всех внимательно отслеживать все обращения, которые будут касаться регионов Уральского федерального округа. Необходимо будет оперативно подключать к работе над ними все профильные структуры и детально разбираться с каждой ситуацией. Ни один вопрос жителей УрФО не должен остаться без внимания», — цитирует Артема Жогу пресс-служба Уральского полпредства.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 19 декабря. На данный момент поступило более 1 млн вопросов от граждан.

Путин Владимир