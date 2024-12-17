Госдеп: статус посольства Сирии в США не изменился

Его попросили прокомментировать информацию о возможном поднятии флага новых властей Сирии над зданием посольства в американской столице. Миллер отметил, что ему известны эти сообщения, однако их источники ему неизвестны. Он пояснил, что США не контролируют здание посольства и не вмешиваются в происходящее внутри него. Решение о поднятии флага, по его словам, принимает постоянный представитель Сирии при ООН.