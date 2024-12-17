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Госдеп: статус посольства Сирии в США не изменился

Решение о поднятии флага принимает постоянный представитель Сирии при ООН.

Источник: Аргументы и факты

Посольство Сирии в Вашингтоне пока не возобновляет свою деятельность, сообщил на очередном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Его попросили прокомментировать информацию о возможном поднятии флага новых властей Сирии над зданием посольства в американской столице. Миллер отметил, что ему известны эти сообщения, однако их источники ему неизвестны. Он пояснил, что США не контролируют здание посольства и не вмешиваются в происходящее внутри него. Решение о поднятии флага, по его словам, принимает постоянный представитель Сирии при ООН.

На дополнительный вопрос о возможном возобновлении работы сирийского диппредставительства в Вашингтоне Миллер ответил, что никаких изменений в его статусе не произошло.

Ранее сообщалось, что сирийское посольство в России вскоре установит над зданием флаг сирийской оппозиции.