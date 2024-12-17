Китай и Россия будут поддерживать друг друга, заявил глава МИД КНР

Глава МИД КНР на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии, заявил, что в условиях серьезных изменений в мире, «Россия и Китай будут поддерживать друг друга в развитии и возрождении, а также совместно защищать глобальную стратегическую стабильность».