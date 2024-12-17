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Китай и Россия будут поддерживать друг друга, заявил глава МИД КНР

ПЕКИН, 17 дек — РИА Новости. Китай и Россия будут поддерживать друг друга и совместно обеспечивать глобальную стратегическую стабильность, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД КНР на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии, заявил, что в условиях серьезных изменений в мире, «Россия и Китай будут поддерживать друг друга в развитии и возрождении, а также совместно защищать глобальную стратегическую стабильность».

«Сталкиваясь с серьезными изменениями международной ситуации, Китай и Россия будут поддерживать высокую степень стратегического взаимного доверия», — добавил Ван И.

При этом министр подчеркнул, что отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству.

«Китай и Россия придерживаются диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов, они способствуют общему стабильному и сбалансированному развитию отношений между крупными странами», — заявил глава МИД.

Ван И констатировал, что отношения Москвы и Пекина, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, стабильными и независимыми.

дипломатия