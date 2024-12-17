Администрация действующего президента США Джо Байдена не обсуждала с будущим президентом Дональдом Трампом вопрос использования украинской армией американских ракет большой дальности ATACMS для ударов по российским территориям. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.
Он уточнил, что разрешение на применение данных ракет было предоставлено еще до выборов 5 ноября, и это решение было принято внутри самой администрации Байдена.
После завершения выборов Белый дом принял меры для разъяснения своей позиции новоизбранному президенту.
Ранее сообщалось, что администрация Байдена пытается до прихода в Белый дом Дональда Трампа осуществить историческую переброску оружия Украине. Байден отправляет киевскому режиму сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни единиц бронетехники, а также ряд других типов вооружений.