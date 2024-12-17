Политолог: «Хабиров использует прямую линию для разъяснения сложных проблем»

— Именно итоговая прямая линия в конце года часто выступает таким событием, в рамках которого можно объяснить людям свою точку зрения, высказаться на этот счет, — полагает он. — Поэтому и были затронуты антикоррупционные кейсы, была признана часть каких-то проблем. И действительно, очередной раз глава продемонстрировал свою вовлеченность в процессы, которые происходят в республике, показал, что он не только владеет цифрами и понимает их, но и с душой относится к тем или иным событиям.