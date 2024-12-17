Политолог: «Хабиров использует прямую линию для разъяснения сложных проблем»

Глава Башкирии Радий Хабиров на прямой линии с жителями республики рассказал, о чем беседовал в кулуарах с президентом страны Владимиром Путиным, а также о чем чаще всего просят руководителя региона участники спецоперации России на Украине.
Важные темы, которые прозвучали в этом диалоге руководителя региона и общества, прокомментировал политолог Арсен Шаяхметов. Эксперт разъяснил, что Радий Хабиров часто использует прямую линию для разъяснения сложных проблем.
— Именно итоговая прямая линия в конце года часто выступает таким событием, в рамках которого можно объяснить людям свою точку зрения, высказаться на этот счет, — полагает он. — Поэтому и были затронуты антикоррупционные кейсы, была признана часть каких-то проблем. И действительно, очередной раз глава продемонстрировал свою вовлеченность в процессы, которые происходят в республике, показал, что он не только владеет цифрами и понимает их, но и с душой относится к тем или иным событиям.
Арсен Маратович обращает внимание, что «все вопросы были срезом происходивших за минувший год событий».
— Они касались актуальных проблем и начинаний, которые будут определять развитие республики на ближайшие годы, — сказал он. — Интересным было обсуждение транспортного вопроса, которое заняло чуть ли не львиную долю прямой линии. Транспорт действительно имеет определяющее значение в XXI веке. Транспортная проблема становится ключевой для многих городов в различных регионах, и Уфа — не исключение. Важным стало то, что глава региона признал проблему и согласился: транспортная реформа застопорилась. А умение признавать проблемы — очень хорошее качество для политика.
Политолог отмечает, что Радий Хабиров рассказал о том, как в машине по несколько раз слушает любимую песню на башкирском языке, и о том, как проходят его рабочие поездки.
— Глава республики этим показал, что ему не чужды человеческие переживания, — продолжает Арсен Шаяхметов. — Так, рассказ Радия Хабиров о взаимоотношениях с супругой и с детьми формирует одновременно образ и человека, и профессионала.
Также г-н Шаяхметов напомнил, что Хабиров сам выбирал вопросы, в том числе те, что были в бегущей строке, и отвечал на них сам, без помощи чиновников и без каких-либо заранее подготовленных документов.
— Было видно, что это не какие-то заранее подготовленные вопросы, и очевидно, что модерацию и отсев они проходили, — уверен Арсен Маратович. — Вопросы действительно отражали актуальные проблемы. И мы видели, что Радий Хабиров обращал на них внимание и просил остановить бегущую строку.
Арсен Шаяхметов утверждает, что «прямую линию главы смотрят не только в нашем регионе, но и на внешнем контуре».
— Она разлетается на цитаты и сюжеты и интересна представителям бизнеса, политических элит, а также в других регионах и федеральном центре, — уверен он. — Все пристально следят за трансляцией. Тема, которая так или иначе будет в федеральной повестке, — это обсуждение слухов о возможной отставке Радия Хабирова. Это, мы понимаем, не очень приятная тема для главы, и тем не менее он на этот счет высказался и развенчал несколько мифов.