Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения

«Позвольте подтвердить мое восхищение Вашими преданностью делу служения миру и пастве, силой веры и духа, умением дружить с открытыми сердцем и душой. С радостью отмечаю высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом много в чем благодаря Вашим усилиям. Надеюсь на нашу с Вами личную встречу, которая, без сомнения, придаст импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей. Будем очень рады видеть Вас на белорусской земле, где Вас искренне любят и ценят», — говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому Франциску крепкого здоровья, долгих лет жизни и служения на благо его ответственной миссии.