«Позвольте подтвердить мое восхищение Вашими преданностью делу служения миру и пастве, силой веры и духа, умением дружить с открытыми сердцем и душой. С радостью отмечаю высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом много в чем благодаря Вашим усилиям. Надеюсь на нашу с Вами личную встречу, которая, без сомнения, придаст импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей. Будем очень рады видеть Вас на белорусской земле, где Вас искренне любят и ценят», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому Франциску крепкого здоровья, долгих лет жизни и служения на благо его ответственной миссии.
Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
«Позвольте подтвердить мое восхищение Вашими преданностью делу служения миру и пастве, силой веры и духа, умением дружить с открытыми сердцем и душой. С радостью отмечаю высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом много в чем благодаря Вашим усилиям. Надеюсь на нашу с Вами личную встречу, которая, без сомнения, придаст импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей. Будем очень рады видеть Вас на белорусской земле, где Вас искренне любят и ценят», — говорится в поздравлении.