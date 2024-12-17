Олбани
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP Photo

«Позвольте подтвердить мое восхищение Вашими преданностью делу служения миру и пастве, силой веры и духа, умением дружить с открытыми сердцем и душой. С радостью отмечаю высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом много в чем благодаря Вашим усилиям. Надеюсь на нашу с Вами личную встречу, которая, без сомнения, придаст импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей. Будем очень рады видеть Вас на белорусской земле, где Вас искренне любят и ценят», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому Франциску крепкого здоровья, долгих лет жизни и служения на благо его ответственной миссии.

Лукашенко Александр