Лукашенко обратился к папе римскому Франциску, сказав про личную встречу

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 17 декабря, обратился к папе римскому Франциску, поздравил его с днем рождения и сказал про личную встречу. Об этом информирует пресс-служба президента.
— Позвольте подтвердить мое восхищение Вашими преданностью делу служения миру и пастве, силой веры и духа, умением дружить с открытыми сердцем и душой, — подчеркнул президент Беларуси в поздравлении.
Он акцентировал внимание на том, что с радостью отмечает высокий уровень взаимодействия, а также активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом много в чем благодаря именно усилиям папы римского. Глава государства добавил, что надеется на личную встреча, которая сможет дать импульс всестороннему укреплению связей.
Александр Лукашенко подчеркнул, что папу римского Франциска всегда будут рады видеть на белорусской земле, «где вас искренне любят и ценят».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Национальный музей Омана, мать директора которого белоруска.
Тем временем в Беларуси с 20 декабря вводятся ограничения на снятия наличных в банкоматах: «В банкомате за месяц можно снять не более 1 тысячи рублей».
Кстати, Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.