Лукашенко обратился к папе римскому Франциску, сказав про личную встречу

Он акцентировал внимание на том, что с радостью отмечает высокий уровень взаимодействия, а также активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом много в чем благодаря именно усилиям папы римского. Глава государства добавил, что надеется на личную встреча, которая сможет дать импульс всестороннему укреплению связей.