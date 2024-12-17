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Исполняющих обязанности глав Свердловского и Мотовилихинского районов Перми утвердят в должностях

Как стало известно «Ъ-Прикамье», и. о. глав Свердловского и Мотовилихинского районов Перми Александра Коротких и Андрея Чернятьева утвердят в должностях. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, ожидается, что об этих кадровых решениях будет объявлено на пленарном заседании Пермской городской думы 17 декабря.

Собеседник добавил, что возглавляющий Ленинский район Константин Дороватовский останется исполняющим обязанности. В мэрии предстоящие кадровые решения и их причины не комментируют.

Александр Коротких и Константин Дороватовский были назначены главами районов летом этого года. Они являются выходцами из Вологодской области. Господин Коротких родился в Череповце, окончил инженерный факультет Череповецкого государственного университета, а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета. Работал в АО МХК «Еврохим» и АО «Северсталь». Господин Дороватовский возглавлял департамент имущественных отношений Вологодской области. До переезда в Вологду господин Коротких трудился следователем прокуратуры Кировского района Перми.

Андрей Чернятьев возглавил Мотовилихинский район в июле 2024 года. До этого он работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Пермскому краю. Службу в органах внутренних дел Андрей Чернятьев закончил в звании подполковника в центре по противодействию экстремизму краевого главка. С 2021 года господин Чернятьев курировал вопросы безопасности и гражданской защиты в администрации Пермского округа.