Исполняющих обязанности глав Свердловского и Мотовилихинского районов Перми утвердят в должностях

Андрей Чернятьев возглавил Мотовилихинский район в июле 2024 года. До этого он работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Пермскому краю. Службу в органах внутренних дел Андрей Чернятьев закончил в звании подполковника в центре по противодействию экстремизму краевого главка. С 2021 года господин Чернятьев курировал вопросы безопасности и гражданской защиты в администрации Пермского округа.