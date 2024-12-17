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США обложили санкциями фирмы из Уссурийска

Американский Минфин ввел ограничения против двух компаний, сообщает ИА DEITA.RU. 

Источник: ДЕЙТА

Компании ООО «ДВ Инк» и ООО «Восток трейдинг» из Уссурийска включены в санкционный список США. Причина — вероятное оказание помощи Северной Корее. Об этом сообщает Минфин США.

Речь идет о финансовой и военной поддержке, какой конкретно — не уточняется. В ЕГРЮЛ указано, что ООО «ДВ Инк» занимается оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами, а ООО «Восток трейдинг» — оптовой торговлей мукой и макаронными изделиями.

 Кроме того, санкции США персонально затронули 11 граждан КНДР и 8 юридических лиц обоих стран. Активы фирм в США заморожены, и гражданам страны запрещено вести бизнес с фигурантами.  

Напомним, ранее в новый список США попали региональные кредитные организации. «Примтеркомбанк», «Роял Кредит Банк» и «Примсоцбанк» внесены в санкционный список США. До этого санкции были введены против банка «Приморье» и Дальневосточного банка.

санкции