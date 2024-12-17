США обложили санкциями фирмы из Уссурийска

Речь идет о финансовой и военной поддержке, какой конкретно — не уточняется. В ЕГРЮЛ указано, что ООО «ДВ Инк» занимается оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами, а ООО «Восток трейдинг» — оптовой торговлей мукой и макаронными изделиями.