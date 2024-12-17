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Лукашенко пригласил Папу Римского в Беларусь

МИНСК, 17 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Папе Римскому Франциску поздравление с днем рождения, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

Источник: AP

В поздравлении президент подтвердил свое восхищение преданностью понтифика своему делу, силой его веры и духа, а также умением дружить «с открытыми сердцем и душой».

При этом Лукашенко отметил высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом.

Президент также считает, что многого удалось достичь благодаря усилиям Папы Римского.

«Надеюсь на нашу с Вами личную встречу, которая, без сомнения, придаст импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей. Будем очень рады видеть Вас на белорусской земле, где Вас искренне любят и ценят».

подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер пожелал понтифику крепкого здоровья, долгих лет жизни и служения на благо его ответственной миссии.

Папа Римский Франциск сегодня отмечает 88-летие. Он был избран 13 марта 2013 года и стал первым понтификом не из Старого Света.

Лукашенко Александр