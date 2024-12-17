Лукашенко пригласил Папу Римского в Беларусь

В поздравлении президент подтвердил свое восхищение преданностью понтифика своему делу, силой его веры и духа, а также умением дружить «с открытыми сердцем и душой».
При этом Лукашенко отметил высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом.
Президент также считает, что многого удалось достичь благодаря усилиям Папы Римского.
«Надеюсь на нашу с Вами личную встречу, которая, без сомнения, придаст импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей. Будем очень рады видеть Вас на белорусской земле, где Вас искренне любят и ценят».
Белорусский лидер пожелал понтифику крепкого здоровья, долгих лет жизни и служения на благо его ответственной миссии.
Папа Римский Франциск сегодня отмечает 88-летие. Он был избран 13 марта 2013 года и стал первым понтификом не из Старого Света.