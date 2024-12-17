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Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Баку

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в столицу Азербайджана — Баку. В аэропорту его встречал министр экономики Чингиз Джаббаров и посол России в этой стране Михаил Евдокимов.

Источник: пресс-служба раиса РТ

Минниханов планирует посетить несколько предприятий и провести ряд официальных встреч.

Ранее мы сообщали, что глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном.

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