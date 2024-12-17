Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Баку

Минниханов планирует посетить несколько предприятий и провести ряд официальных встреч.
Ранее мы сообщали, что глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном.
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в столицу Азербайджана — Баку. В аэропорту его встречал министр экономики Чингиз Джаббаров и посол России в этой стране Михаил Евдокимов.
Минниханов планирует посетить несколько предприятий и провести ряд официальных встреч.
Ранее мы сообщали, что глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном.