Мирзиёев: 2025 год станет решающим в обеспечении занятости и снижении бедности

Отмечалось, что за последние шесть лет в рамках программы семейного предпринимательства 750 тысяч граждан своевременно вернули кредиты и запустили доходный бизнес. Из них 58 тысяч открыли новые предприятия. Теперь банки должны поддерживать таких клиентов и помогать им перейти на уровень малого и среднего бизнеса.