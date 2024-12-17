Россия обвинила Зеленского в отказе забрать более 600 пленных. Военная операция, день 1028-й

08:55 Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Киевской и Черниговской областях Украины.
08:43 Канцлер Германии Олаф Шольц после вынесения ему парламентом вотума недоверия намерен в рамках своей кампании подчеркивать осторожность Берлина в поставках оружия Украине, пишет американская газета The New York Times.
08:40 В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области.
08:31 Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга признал успехи РФ на фронте:
«Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее».
08:23 РИА Новости выяснило, что житель Дзержинска, раненный в результате атаки ВСУ, решил пожаловаться в комитет ООН по правам человека. Правозащитники надеются, что это поможет ему получить какую-то компенсацию.
08:13 ⚡️Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации отметил, что украинский президент Владимир Зеленский отказался от предложения Венгрии о большом рождественском обмене и не захотел вернуть более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру:
«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года».
08:07.
08:03 «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1028-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.