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Россия обвинила Зеленского в отказе забрать более 600 пленных. Военная операция, день 1028-й

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в «хамской манере» отказался забирать более 600 военнопленных в рамках предложенного Венгрией рождественского обмена. «Страна.ua» сообщила о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Представитель госдепа США Мэтью Миллер считает, что пересечение границы с Украиной северокорейскими солдатами, которые якобы находятся в Курской области, станет эскалацией конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:55 Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Киевской и Черниговской областях Украины.

08:43 Канцлер Германии Олаф Шольц после вынесения ему парламентом вотума недоверия намерен в рамках своей кампании подчеркивать осторожность Берлина в поставках оружия Украине, пишет американская газета The New York Times.

08:40 В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области.

08:31 Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга признал успехи РФ на фронте:

«Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее».

08:23 РИА Новости выяснило, что житель Дзержинска, раненный в результате атаки ВСУ, решил пожаловаться в комитет ООН по правам человека. Правозащитники надеются, что это поможет ему получить какую-то компенсацию.

08:13 ⚡️Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации отметил, что украинский президент Владимир Зеленский отказался от предложения Венгрии о большом рождественском обмене и не захотел вернуть более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру:

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года».

08:07.

08:03 «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1028-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.