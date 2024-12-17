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Второй депутат гордумы Комсомсольска-на-Амуре сдал мандат после выборов

На внеочередном заседании городской Думы Комсомольска-на-Амуре будет обсуждаться сложение полномочий депутатом Евгением Вайцешеком, сообщает издание «Комсаграм».

Источник: Reuters

Ожидается, что Вайцешек, занимающий пост директора спортшколы № 1, перейдёт на должность в управлении физической культуры, спорта и молодёжной политики. Он может возглавить управление, как ранее это делал Дмитрий Заплутаев перед избранием мэром, либо стать заместителем руководителя. Новая должность несовместима с депутатской деятельностью.

Евгений Вайцешек был избран в гордуму по избирательному округу № 4, куда входят дома на улицах Комсомольская, Шиханова, а также на проспектах Первостроителей, Интернациональный и Ленина.

Вайцешек станет вторым депутатом нынешнего созыва, отказавшимся от мандата вскоре после избрания. Ранее это сделал Максим Ермаков, который вернулся к работе в качестве руководителя комитета по управлению имуществом.