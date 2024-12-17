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Премьер Канады Трюдо не намерен покидать пост на фоне отставки главы Минфина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что остается на своем посту несмотря на призывы к его отставке. Канадская оппозиция призвала к его уходу после увольнения министра финансов страны Христи Фриланд.

Источник: AP 2024

«Для меня является абсолютной привилегией быть вашим премьер-министром», — сказал Трюдо в ходе выступления перед членами правящей Либеральной партии (цитата по Bloomberg). Он также призвал коллег по партии «перезарядиться» в предстоящие каникулы и вернуться к работе, чтобы «сделать жизнь канадцев лучше», передает ТАСС.

Глава Минфина уволилась после конфликта с Джастином Трюдо по вопросу о реакции на возможное введение США пошлин на импорт канадских товаров. Глава Консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер потерял контроль над правительством и «теперь цепляется за власть». За отставку Трюдо также высказались семь его однопартийцев.

В конце ноября избранный президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлину 25% на все товары из Канады и Мексики, если страны не решат проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Джастин Трюдо обещал ответить в случае введения пошлин. Канада также пригрозила прекратить поставки энергоносителей в США.