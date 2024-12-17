Премьер Канады Трюдо не намерен покидать пост на фоне отставки главы Минфина

«Для меня является абсолютной привилегией быть вашим премьер-министром», — сказал Трюдо в ходе выступления перед членами правящей Либеральной партии (цитата по Bloomberg). Он также призвал коллег по партии «перезарядиться» в предстоящие каникулы и вернуться к работе, чтобы «сделать жизнь канадцев лучше», передает ТАСС.