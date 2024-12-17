В Татарстане одобрили продление льгот по «упрощенке» для ряда отраслей

В Татарстане одобрили продление льгот по упрощенной системе налогообложения для ряда отраслей. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам.
Согласно документу, предусматривается продление действия налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения в размере 5%. Это касается тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на расходы. Однако ставка сохранится для предпринимателей, у которых за отчетный налоговый период не менее 70% дохода получено от деятельности в обрабатывающем производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в строительстве. Срок ее действия истекает 1 января 2025 года. В связи с этим ее хотят продлить еще на год.
Напомним, в 2024 году татарстанцы должны уплатить 9,6 миллиарда рублей имущественных налогов. Жителям республики поступило 2,41 миллиона налоговых уведомлений.