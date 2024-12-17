В Татарстане одобрили продление льгот по «упрощенке» для ряда отраслей

Согласно документу, предусматривается продление действия налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения в размере 5%. Это касается тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на расходы. Однако ставка сохранится для предпринимателей, у которых за отчетный налоговый период не менее 70% дохода получено от деятельности в обрабатывающем производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в строительстве. Срок ее действия истекает 1 января 2025 года. В связи с этим ее хотят продлить еще на год.