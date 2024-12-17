Нехватка техники, водителей и полигонов для снега: прокурор Самары остался недоволен подготовкой города к началу зимы

В рамках прокурорской проверки установлено, что с 1 ноября текущего года до настоящего времени департаментом не устранены факты нахождения в ремонте техники, требуемой для привлечения в работах по зимней уборке. Кроме того, не хватает водителей и механизаторов, что не позволяет закрыть потребность города в качественной и своевременной очистке дорог от снежных масс.