Президент России наградил самарского пловца-паралимпийца Кирилла Пульвера

В понедельник, 16 декабря 2024 года, президент России Владимир Путин вручил госнаграды победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр. Один из награжденных спортсменов — пловец из Самарской области Кирилл Пульвер. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Кирилла Пульвера удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. На прошедшей Паралимпиаде он завоевал серебряную и бронзовую медали на дистанциях 200 и 100 метров вольным стилем.
«Самарская область будет и дальше поддерживать Кирилла Пульвера, его тренера и всех ребят, занимающихся адаптивными видами спорта, чтобы они достигали новых побед. Будем создавать все необходимые условия, чтобы возможность заниматься спортом была у каждого жителя региона», — отметил Вячеслав Федорищев.
Кириллу Пульверу 21 год. У него с рождения липома спинного мозга и множество сопутствующих заболеваний. Сначала он просто плавал вместе с отцом в Волге, а подростком начал ходить в бассейн. Там он познакомился с заслуженным тренером России Ларисой Олейниковой и призером Олимпиады в Токио Вячеславом Ленским. Именно они привели молодого человека в профессиональный спорт.