Президент России наградил самарского пловца-паралимпийца Кирилла Пульвера

Кириллу Пульверу 21 год. У него с рождения липома спинного мозга и множество сопутствующих заболеваний. Сначала он просто плавал вместе с отцом в Волге, а подростком начал ходить в бассейн. Там он познакомился с заслуженным тренером России Ларисой Олейниковой и призером Олимпиады в Токио Вячеславом Ленским. Именно они привели молодого человека в профессиональный спорт.