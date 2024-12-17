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Захарова отреагировала на гибель начальника войск РХБЗ в Москве

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в течение многих лет систематически и с фактами разоблачал преступления Запапа и Североатлантического альянса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Как подчеркнула Захарова, речь идет о провокациях НАТО с химическим оружием на территории, манипуляциях Великобритании с запрещенными химическими веществами, а также провокациях в Солсбери и Эймсбери в Соединенном Королевстве.

17 декабря главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства Кириллова и его помощника.

По данным ведомства, утром 17 декабря на Рязанском проспекте сработало взрывное устройство, заложенное в стоящий рядом с подъездом жилого дома самокат. В результате взрыва двое военнослужащих погибли.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Позднее Mash сообщил, что в результате взрыва погиб Кириллов и его помощник — они выходили из подъезда, в этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Захарова Мария