Речан обсудил с иностранными партнерами ситуацию в энергетике Молдовы

На заседании власти Молдовы сообщили о процессе реализации проектов по повышению энергоэффективности жилых зданий, о программах Национального центра устойчивой энергетики, а также новых инициативах по развитию зеленой энергетики. В беседе также обсуждался прогресс в реализации стратегических проектов по объединению электрических сетей, в том числе по строительству высоковольтных ЛЭП между Молдовой и Румынией, а также модернизации электростанций.