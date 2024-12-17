Речан обсудил с иностранными партнерами ситуацию в энергетике Молдовы

На заседании власти Молдовы сообщили о процессе реализации проектов по повышению энергоэффективности жилых зданий, о программах Национального центра устойчивой энергетики, а также новых инициативах по развитию зеленой энергетики. В беседе также обсуждался прогресс в реализации стратегических проектов по объединению электрических сетей, в том числе по строительству высоковольтных ЛЭП между Молдовой и Румынией, а также модернизации электростанций.
Молдавский премьер выразил благодарность за вклад внешних партнеров в реализацию проектов, повышающих энергетическую независимость страны.
«Республика Молдова работает над тем, чтобы стать энергетически независимой, а получаемая финансовая и техническая помощь помогает нам модернизировать инфраструктуру, повышать энергоэффективность и развивать зеленую экономику».
В свою очередь внешние партнеры республики отметили в ходе заседания эффективность сотрудничества с властями Молдовы, важность реализации программы реформ и внедрения всех одобренных изменений законодательства, направленных на европейскую интеграцию страны.
В Молдове с понедельника, 16 декабря вступает в силу решение правительства о введении в Молдове режима чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней. Инициатива была одобрена парламентом республики голосами депутатов фракции партии «Действие и солидарность» (PAS).
Ранее пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ заявил о запуске правительством кампании «Экономь энергию — плати меньше», в рамках которой призвал жителей Молдовы ответственно подходить к использованию электроэнергии.