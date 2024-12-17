В Ратуше 18 декабря состоится XXXV сессия Казгордумы

Завтра, 18 декабря, в Ратуше пройдет XXXV сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Заседание начнется в 11:00.
Депутаты обсудят следующие вопросы.
О цифровой трансформации города Казани.
О бюджете муниципального образования города Казани на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О бюджете муниципального образования города Казани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Об утверждении дополнительных соглашений к договорам о предоставлении бюджетных кредитов.
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 12.03.2009 № 11−39 «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности органов местного самоуправления г. Казани».
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 18.02.2008 № 13−28 «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих города Казани, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления».
О публичных слушаниях по проекту решения Казанской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования города Казани».
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 25.07.2014 № 53−34 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления “Карьер”.
Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Троицкая Нокса».
Об итогах работы за IV квартал 2024 года.
О Плане работы Казанской городской Думы на 2025 год.
Разное.