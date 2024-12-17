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Радий Хабиров поручил усилить работу всех служб ЖКХ в зимний период

Глава Башкирии Радий Хабиров, завершая оперативное совещание правительства, поручил и. о. министра ЖКХ республики Ирине Головановой усилить работу всех служб ЖКХ в зимний период.

Источник: Башинформ

«ЦУР мне дает информацию по уборке снега на дорогах. Больше всего жалоб поступает по Уфе, Бирскому, Благовещенскому районам, Нефтекамску. Коллеги, обратите внимание. И Ирина Александровна (Голованова — прим. ред.), аварии в сетях теплоснабжения и водоснабжения, внимательно смотрите за этим. Зима только началась. Сейчас морозы ударят. Температурный режим, снежный режим — работаем в таких условиях», — указал Радий Хабиров.

ЖКХ