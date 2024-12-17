Алексей Текслер посетил предприятие, снабжающее крупой Азию и Африку

Южноуральск и Увельский район Челябинской области с деловым визитом посетил Алексей Текслер. За день он успел встретиться с юными борцами, учащимися техникума и работниками местных предприятий.
Губернатор посетил завод стеклянных изоляторов. Производство, запущенное в Южноуральске, сегодня обеспечивает электрическими изоляторами всю страну, экспортирует товар за границу и продолжает развиваться. На днях на предприятии запустили новую линию, на которой создают стеклянные детали.
В Африку, Индию, Иран, Китай и многие другие точки мира из Увельского района поставляется сельскохозяйственная продукция, преимущественно южноуральские крупы. Их производство активно наращивается, в том числе за счёт новых насаждений гречихи на территории региона.
Кроме промышленных объектов губернатор успел также посетить местные учебные заведения. Среди них южноуральский энергетический техникум, где успешно запустили программу «Профессионалитет», и центр единоборств, на месте которого ранее было заброшенное здание. Также Алексей Текслер оценил новую школу Увельского района. Открыть свои двери для учеников она может уже в начале следующего года.
«Удовлетворён развитием этих двух муниципалитетов. Важно в будущем не терять динамику. Над этим будем работать вместе: область, муниципальные власти и предприятия», — подытожил губернатор.