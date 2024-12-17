Алексей Текслер посетил предприятие, снабжающее крупой Азию и Африку

Кроме промышленных объектов губернатор успел также посетить местные учебные заведения. Среди них южноуральский энергетический техникум, где успешно запустили программу «Профессионалитет», и центр единоборств, на месте которого ранее было заброшенное здание. Также Алексей Текслер оценил новую школу Увельского района. Открыть свои двери для учеников она может уже в начале следующего года.