Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной

КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что проблема с транзитом российского газа в республику является надуманной и не должна мешать «Газпрому» продолжать поставки.

Источник: © РИА Новости

Власти Молдавии ранее сообщили, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор.

«Проблемы транзита газа не существует. “Газпром” должен поставлять газ в Республику Молдова. И вопрос транзита газа — надуманный, он не имеет ничего общего с обязательством “Газпрома” поставлять газ в Республику Молдова», — заявил Речан журналистам.

Свои выводы премьер основывает на том, что контракт о поставках газа между Молдавией и «Газпромом» действует до октября 2026 года.

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

экономика
энергетика
Газпром