Молдавский премьер назвал проблему транзита российского газа надуманной

Власти Молдавии ранее сообщили, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор.
«Проблемы транзита газа не существует. “Газпром” должен поставлять газ в Республику Молдова. И вопрос транзита газа — надуманный, он не имеет ничего общего с обязательством “Газпрома” поставлять газ в Республику Молдова», — заявил Речан журналистам.
Свои выводы премьер основывает на том, что контракт о поставках газа между Молдавией и «Газпромом» действует до октября 2026 года.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.