В Сирии сообщили о переговорах с Россией по военным базам

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет окончательного решения по вопросу российских военных баз, однако добавил, что Москва поддерживает контакты с «представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога».