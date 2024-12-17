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В Сирии сообщили о переговорах с Россией по военным базам

Сирия ведет переговоры с Россией по вопросу сохранения двух российских баз на территории страны. Об этом пишет The Times со ссылкой на неназванного советника лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммада аль-Джулани.

Издание отмечает, что в ходе интервью Джулани не стали затрагивать тему военного присутствия России в Сирии.

«При этом один из советников сообщил, что с Москвой ведутся переговоры об их присутствии на двух военных базах на побережье», — утверждается в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет окончательного решения по вопросу российских военных баз, однако добавил, что Москва поддерживает контакты с «представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога».