В Сирии сообщили о переговорах с Россией по военным базам

Издание отмечает, что в ходе интервью Джулани не стали затрагивать тему военного присутствия России в Сирии.
«При этом один из советников сообщил, что с Москвой ведутся переговоры об их присутствии на двух военных базах на побережье», — утверждается в публикации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет окончательного решения по вопросу российских военных баз, однако добавил, что Москва поддерживает контакты с «представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога».