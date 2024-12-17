Лебедев: председательство России в СНГ было успешным и насыщенным

«Председательство (России в СНГ — Sputnik) завершается очень насыщенно. Кульминаций станет неформальная встреча лидеров стран СНГ, которая планируется в декабре в Санкт-Петербурге».
Сегодня в штаб-квартире СНГ будут заслушаны итоги председательства России в организации. О них на заседании постпредов доложит российский постпред Андрей Грозов.
Перед заседанием Грозов пообщался с прессой. Он отметил, что, несмотря на санкции в отношении России и Беларуси, также вторичных санкций в отношении других стран СНГ, страны Содружества добились экономического роста, ВВП увеличился на 4,7%.
По его словам, за время председательства России в СНГ в уходящем году было проведено более 150 мероприятий.
«Многостороннее взаимодействие в формате Содружества является одним из главных приоритетов внешней политики России. Для нас это важное направление, поскольку страны СНГ являются нашими близкими соседями и друзьями и стратегическими партнерами», — сказал Грозов.
В 2024 году были выдержаны высокие темпы сотрудничества в рамках СНГ. В период председательства Россия уделяла внимание таким направлениям, как торгово-экономическое сотрудничество, внешнеполитическая координация, сотрудничество в военной сфере, в охране правопорядка и в гуманитарно-культурной сфере.