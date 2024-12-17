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Лебедев: председательство России в СНГ было успешным и насыщенным

МИНСК, 17 дек — Sputnik. Председательство России в СНГ в 2024 году было успешным, несмотря на все трудности, которые приходится переживать странам СНГ, заявил журналистам во вторник Генсек СНГ Сергей Лебедев.

Источник: Sputnik.by

«Председательство (России в СНГ — Sputnik) завершается очень насыщенно. Кульминаций станет неформальная встреча лидеров стран СНГ, которая планируется в декабре в Санкт-Петербурге».

сказал Лебедев.

Сегодня в штаб-квартире СНГ будут заслушаны итоги председательства России в организации. О них на заседании постпредов доложит российский постпред Андрей Грозов.

Перед заседанием Грозов пообщался с прессой. Он отметил, что, несмотря на санкции в отношении России и Беларуси, также вторичных санкций в отношении других стран СНГ, страны Содружества добились экономического роста, ВВП увеличился на 4,7%.

По его словам, за время председательства России в СНГ в уходящем году было проведено более 150 мероприятий.

«Многостороннее взаимодействие в формате Содружества является одним из главных приоритетов внешней политики России. Для нас это важное направление, поскольку страны СНГ являются нашими близкими соседями и друзьями и стратегическими партнерами», — сказал Грозов.

В 2024 году были выдержаны высокие темпы сотрудничества в рамках СНГ. В период председательства Россия уделяла внимание таким направлениям, как торгово-экономическое сотрудничество, внешнеполитическая координация, сотрудничество в военной сфере, в охране правопорядка и в гуманитарно-культурной сфере.

СНГ