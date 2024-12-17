Андрей Бочаров перевернул знак на новой развязке под Волгоградом

Напомним, запуск 14-километрового Третьего Пускового комплекса свяжет Заволжье с областным центром, обеспечит выход транзитного транспорта из населенных пунктов Среднеахтубинского района на ключевые федеральные трассы. Проект был поддержан на уровне Правительства РФ и обеспечен финансированием на всех этапах строительства. Реализация масштабного проекта в полном объеме обеспечит беспрепятственный выход на международные и межрегиональные автотрассы, входящие в состав международного транспортного коридора «Север-Юг»; свяжет обход Волгограда с автодорогой регионального значения «Волгоград — Астрахань»; обеспечит транзитному транспорту прямой доступ к портам Каспийского бассейна, выходы на Республику Казахстан, страны Закавказья, Средней Азии и Китая; снизит нагрузку на окружающую среду.