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СК завел дело о теракте после гибели генерала Кириллова

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следователи СК квалифицировали как теракт гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Главным следственным управлением СК России по Москве по факту гибели в столице двух военнослужащих расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)», — сказала она.