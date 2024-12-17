Матвиенко назвала деградацией «мусорную реформу»

Она отметила, что в преддверии конгресса запланирован опрос региональных органов власти, к которому она попросила отнестись ответственно, неформально и предоставить актуальные данные, а также сформулировать предложения, которые можно взять в совместную работу. Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что в большом количестве регионов проблемы с загрязнением воздуха, есть проблемы с водой и попросила власти субъектов РФ занимать принципиальную позицию. «Не надо лакировать и заниматься лукавством при подготовке отчетов. Всегда надо давать объективную картину и делать все, чтобы те проблемы, которые есть, их исправлять», — сказала Матвиенко.