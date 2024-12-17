Матвиенко назвала деградацией «мусорную реформу»

«Что касается сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, — здесь большие надежды возлагались на так называемую мусорную реформу. Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало», — сказала Матвиенко.
Она отметила, что региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны. «В итоге то, что должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс», — подчеркнула председатель верхней палаты парламента.
По ее словам, в ходе обсуждения этой темы на встрече членов Совета палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным и на совещании со статс-секретарями «вновь подтвердилась известная народная истина: без хозяина — дом сирота».
Матвиенко отметила, что вице-премьер Дмитрий Патрушев подключился к проблеме «и сразу перезапустил весь процесс». «За последние 6 месяцев сделано больше, чем за все 6 лет “мусорной реформы”. По инициативе Совета Федерации создан Федеральный штаб при Минприроды. В каждом субъекте созданы региональные штабы во главе с губернаторами. Теперь у нас есть полная картина по каждому региону», — констатировала она.
Глава Совфеда привела данные, согласно которым сегодня в стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники. «Масштаб серьезный. Работы много», — сказала она.
Законопроекты регионов
Матвиенко призвала всех региональных руководителей выходить с законодательными инициативами, если они видят необходимость во внесении поправок в федеральное законодательство. «И, безусловно, нужно продолжать донастройку региональной нормативной базы, если там остаются какие-либо пробелы», — обратилась она к представителям региональных властей.
Также спикер Совфеда напомнила, что в мае следующего года пройдет XI Невский международный экологический конгресс. Продолжается работа над формированием его деловой программы. «Мы исходим из того, что тема обращения с отходами найдет в ней достойное отражение», — сказала сенатор.
Она отметила, что в преддверии конгресса запланирован опрос региональных органов власти, к которому она попросила отнестись ответственно, неформально и предоставить актуальные данные, а также сформулировать предложения, которые можно взять в совместную работу. Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что в большом количестве регионов проблемы с загрязнением воздуха, есть проблемы с водой и попросила власти субъектов РФ занимать принципиальную позицию. «Не надо лакировать и заниматься лукавством при подготовке отчетов. Всегда надо давать объективную картину и делать все, чтобы те проблемы, которые есть, их исправлять», — сказала Матвиенко.